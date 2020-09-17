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NATO'da 4'üncü Türkiye-Yunanistan toplantısı başladı

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların 4’üncüsü NATO Karargahı'nda başladı.

17 Eylül 2020 Perşembe 11:03
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NATO'da 4'üncü Türkiye-Yunanistan toplantısı başladı

Doğu Akdeniz'de gerilim sürerken NATO'da çatışma riskini bertaraf etmeye yönelik görüşmeler sürüyor. Türk ve Yunan askeri yetkililer bugün 4'üncü kez Brüksel'deki NATO Karargahı’nda bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların 4’üncüsü NATO Karargahında başlamıştır" denildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in inisiyatifi ile Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmeler 3 hafta önce başladı.

Heyetler, bugün yine aynı masa etrafında buluştu. Türk ve Yunan yetkililer toplantıda ayrıştırma usullerini ele alıyor. Genel Sekreter Stoltenberg, iki NATO üyesinin kazara sıcak çatışmaya girmesini önleyecek bir mekanizma kurulması gerektiğini söylemiş,
askeri yetkililer arasındaki teknik görüşmelerin Almanya arabulucuğundaki siyasi müzakerelere de katkı sağlamasını umduğunu açıklamıştı.

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