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NATO Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldı

04 Ocak 2020 Cumartesi 17:33
NATO Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldı

NATO, İran'ın önde gelen komutanlarından Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

NATO sözcüsü Dylan White, "NATO'nun misyonu devam ediyor ancak eğitim faaliyetleri askıya alındı" dedi.

NATO sözcüsü Dylan White, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD Savunma Bakanı Mark Esper arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini de söyledi.

NATO, DAEŞ ile mücadele kapsamında, Bağdad'ın isteği doğrultusunda Irak güvenlik güçlerine askeri eğitim veriyor. NATO'nun Irak'ta bulunan güçlerinin yüzden fazla olduğu tahmin ediliyor. 

Anahtar Kelimeler:
Kasım SüleymaniEğitim FaaliyetleriNATOİranHaber
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