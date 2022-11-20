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NATO ülkelerinden uçak gemileri Atlantik ve Akdeniz'de tatbikatta

NATO ülkelerine ait 5 uçak gemisinin de içinde bulunduğu çok sayıda savaş gemisi, Atlantik bölgesi ve Akdeniz'de tatbikatlar düzenliyor.

20 Kasım 2022 Pazar 10:25
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NATO ülkelerinden uçak gemileri Atlantik ve Akdeniz'de tatbikatta



NATO'dan yapılan açıklamaya göre, kasım boyunca yapılan tatbikatlarda ABD, İngiltere, İtalya ve Fransa'ya ait uçak gemilerine çok sayıda savaş gemisi ve savaş uçağı eşlik ediyor.

Binlerce askerin yer aldığı tatbikatlarda ABD'ye ait dünyanın en yeni ve en büyük savaş gemisi sayılan USS Gerald R. Ford uçak gemisi de katılıyor. Diğer uçak gemileri yine ABD'ye ait USS George H.W.Bush, İngiliz HMS Queen Elizabeth, Fransız Charles De Gaulle ve İtalyan Cavour'dan oluşuyor.

Bu uçak gemilerine Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya ve ABD'den diğer savaş gemilerinin eşlik ettiği bildirildi.

Tatbikatlarda denizaltılarla mücadele ve hava muharebe manevralarının yanı sıra deniz ikmal çalışmaları yapıldı. Ayrıca savaş uçakları bir uçak gemisinden kalkarak diğer uçak gemilerine inme çalışmaları gerçekleştirdi.

- ABD gemisi İngiltere'de, İngiliz gemisi okyanusta

USS Gerald R. Ford uçak gemisinin tatbikatlardan sonra İngiltere'ye gittiği, F-35 uçaklarını taşıyan HMS Queen Elizabeth gemisinin ise Portsmouth limanından ayrılarak Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde tatbikatlar yaptığı belirtildi.

Fransa'nın Charles De Gaulle gemisinin Akdeniz'de devriye görevi ve Orta Doğu'da terörle mücadele operasyonları yürüttüğü, İtalyan Cavour ve ABD'ye ait USS George H.W. Bush uçak gemilerinin de Akdeniz'de bulunduğu kaydedildi.

George H.W.Bush gemisinden kalkan uçakların son haftalarda Litvanya ve Polonya'da devriye uçuşları yaptığı bildirildi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, bu görev ve intikallerin NATO'nun müttefikleri hızla takviye etme ve NATO sınırları içinde güç sevk etme kabiliyetini gösterdiğini belirtti.

Lungescu, uçak gemilerinin caydırıcılık gösterdiğini ve denizde iletişim hatlarının açık olduğunu ifade etti.

- Rus uçakları 75 metre yaklaşmış

Öte yandan NATO, iki Rus savaş uçağının Baltık Denizi'nde rutin operasyonlar yürüten NATO Daimi Deniz Görev Grubu 1 gemilerine emniyetsiz şekilde yaklaştığını bildirdi.

17 Kasım'daki olayda Rus savaş uçaklarının müttefik güçlerinin iletişimine karşılık vermediği ve yaklaşık 100 metre yükseklikte gemilerin 75 metre yakınından geçtiği belirtildi.

Rus uçaklarının NATO güçleriyle etkileşiminin yanlış hesaplara, hatalara ve kazalara neden olabilecek bir davranış olduğu vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
NATOUçak Gemisi
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