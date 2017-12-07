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Netanyahu: "Birçok başka ülke, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak"

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu "Birçok başka ülke büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacak. Hatta ABD'den önce" dedi.

07 Aralık 2017 Perşembe 15:09
Netanyahu: "Birçok başka ülke, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak"
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İsrail Dışişleri Bakanlığı'nda konuşan Netanyahu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı sonrası 'birçok ülkenin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacağını' söyledi.

'BENZER TANIMAYI YAPACAK DİĞER ÜLKELERLE TEMASTAYIZ'

Netanyahu "Benzer tanımayı yapacak diğer ülkelerle temas halindeyiz. ABD'nin elçiliğini taşımasından hemen sonra ve bundan önce daha fazla büyükelçiliğin Kudüs'e taşınacağından şüphem yok" dedi.

Netanyahu bu ülkelerin hangileri olduğu konusunda bilgi vermedi.

Ancak ABD'nin kararı sonrası Çekya da Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamıştı. Çekya elçiliğini taşımayı ise yapılacak görüşmelerin ardından dikkate alacağını belirtmişti.

FİLİPİNLER DE ELÇİLİĞİN TAŞINMASINA SICAK BAKIYOR

Dün ayrıca Channel 1 televizyonu Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin de ülkesinin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımaya sıcak baktığını duyurmuştu,

ABD'nin Kudüs'te yeni büyükelçilik açmasının 3-4 yıl sürebileceği ifade ediliyor.

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