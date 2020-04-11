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New York'ta okullar eylüle kadar kapalı

ABD’de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının en fazla etkili olduğu New York’ta okulların eylüle kadar kapalı kalacağı belirtildi.

11 Nisan 2020 Cumartesi 22:01
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New York'ta okullar eylüle kadar kapalı

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, okulların bu dönem kapalı kalacağını belirterek, "Bu kolay bir karar değil ama doğru bir karar" dedi.

De Blasio, yaza kadar internet üzerinden eğitime devam edileceğini, nisan sonuna kadar ihtiyacı olan öğrencilere gerekli cihazları dağıtacaklarını söyledi.

Uzaktan öğrenimin giderek daha iyi çalıştığını belirten de Blasio, "Bu karar açıkça birçok hayatı kurtarmaya yardım edecek" diye konuştu.

ABD’deki en geniş okul sistemine sahip New York’ta 1800 okul ve 1,1 milyon öğrenci bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
New YorkABDKoronavirüsCoronavirüs
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