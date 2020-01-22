New York'un ünlü Türk şefi Orhan Yeğen hayatını kaybetti

Amerika’da 42 yıldır yemek işinde olan Türk mutfağının ünlü isimlerinden aşçı Orhan Yeğen geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.



ABD'ye 1970’lerin sonunda gelen ve New York restoran sektöründe işine olan aşkı nedeniyle 'Deli Orhan' olarak bilinen Türk mutfağının duayen şefi Yeğen'in vefatı Türk Amerikan toplumunu üzdü.

İlk olarak Manhattan 57'nci caddede Deniz adlı bir balıkç ile sektöre giren Orhan Yeğen, lezzetli yemekleriyle kısa sürede tanındı ve büyük ilgi çekti. Son dönem Manhattan'daki Şip Şak ve Astoria Quens'deki Lokanta adlı iki mekanı ile hizmet veren Yeğen, eleştirmenlerden de tam not almıştı.



Yakınları, Yeğen’in alışveriş yaptığı süpermarkette kalp krizi geçirdiğini ve yapılan ilk müdahaleye rağmen kurtarılamadığını belirtti. Hayata gözlerini 65 yaşında yuman Orhan Yeğen, New York Times başta olmak üzere ABD'nin değişik gazete ve gıda sektörü dergilerinde hakkında kaleme alınan övgü dolu yazılar sayesinde Türk mutfağının tanıtımında önemli rol üstlendi.

ORHAN YEĞEN KİMDİR?



Orhan Yeğen, 1955 yılında dünyaya geldi. "Ben Türk mutfağı kültürümden asla ödün vermem" diyen Orhan Yeğen, lokantasının köşesinde bazen müşteri gibi oturan bazen garson olan, bazen vale, bazen şef garson, bazen ahçı gibi mutfakta çalışan bir ustaydı. Aslen Adanalı olan ama iş hayatına İstanbul'da adım atan Yeğen, 1977 yılında Amerika'ya gitti. 2004 yılına kadar çeşitli yerlerde çalıştı. 2004 yılında Şip Şak adlı mekanı kuran Orhan Yeğen, erken saatlerde açtığı dükkanını gece müşterilerini uğurladıktan sonra yine kendisi kapatıyordu. Hızlı masasız servis mantığıyla açtığı dükkanı 2 yıl sonra müşterilerinin ısrarı sonucu restorana çevirmişti. Orhan Yeğen'in açtığı Şip Şak'ın menüsünde paça çorbasından börek çeşitleri ve kokoreçe kadar lezzetler yer alıyor.