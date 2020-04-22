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New York’ta sağlık çalışanları toplu dava açtı

ABD’de koronavirüs salgını mücadelesinde zor şartlarda çalışan sağlık işçilerinin sendikası New York Eyaleti Hemşireler Birliği (NYSNA), New York eyaletine ve iki hastaneye karşı dava açtığını duyurdu.

22 Nisan 2020 Çarşamba 11:24
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New York’ta sağlık çalışanları toplu dava açtı

ABD’de koronavirüs salgını mücadelesinde zor şartlarda çalışan sağlık işçilerinin sendikası New York Eyaleti Hemşireler Birliği (NYSNA), New York eyaletine ve iki hastaneye karşı dava açtığını duyurdu.

New York Eyaleti Hemşireler Birliği (NYSNA), resmi internet sayfasında yayımladığı bildiride, sağlık çalışanlarını tehlikeli şartlarda çalıştırarak riske atan ve New York’ta ülkenin en büyük koronavirüs salgınını tetikleyen iki hastaneyi ve eyalet yönetimini dava ettiğini yazdı.

Şikayet dilekçesinde, hemşirelerin çalışma koşulları için “savaş bölgesi” tanımlaması yapılırken, New York Sağlık İdaresinin, çalışanlarına yeterli koruyucu ekipman sağlayamadığı ve COVID-19’dan enfekte olan sağlık çalışanlarının tavsiye edilenden daha erken sürede işe döndürüldükleri iddiasına yer verildi.

Eyalet genelinde 42 bin sağlık çalışanını temsil eden NYSNA’nın İcra Direktörü Pat Kane tarafından yapılan açıklamada, “Her 10 hemşiremizden 7’si, COVID-19’a maruz kaldığını bildiriyor ve çoğu hala test edilmiyor. Bu dava, hemşirelerimizi, hastalarımızı ve toplumumuzu oldukça yetersiz ve ihmalkar uygulamalardan korumak için açıldı. Bu tehlikeli uygulamaların devam etmesine izin veremeyiz.” ifadelerine yer verildi.

New York County Yüksek Mahkemesinde açılan davaya ilişkin New York Sağlık Dairesinin yaptığı açıklamada ise, sağlık çalışanlarının çalışmaları için “derinden minnettar” olunduğu, benzeri görülmemiş bir acil durumun yaşandığı şartlarda, sağlık çalışanlarına destek için gerekli her adımın atılmaya devam edileceği bildirildi.

Davalar toplam 4 bin 600 hemşireyi temsil ediyor

NYSNA ayrıca, Montefiore Medical Center’a karşı, Manhattan şehrindeki 3 bin kayıtlı hemşiresi adına, Manhattan Federal Mahkemesinde ve Westchester Medical Center’a karşı da Westchester kentinde kayıtlı 1600 hemşire adına Westchester Yüksek Mahkemesine dava açtığını belirtti.

NYSA son olarak, Montefiore hastanesinde 150, Westchester Medical Center’da 11 hemşirenin COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve eyalet çapında 8 hemşire üyesinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, test sayısının az olmasından dolayı gerçek rakamların çok daha yüksek olduğunu iddia etti.

Salgın sürecinde açılan ilk toplu dava

Söz konusu dava, sağlık çalışanları tarafından koronavirüs salgını ile ilgili, hastanelerin ve eyalet yönetiminin uygulamalarına karşı açılan ilk toplu dava olma özelliğini taşıyor.

Öte yandan, New York Valisi Andrew Cuomo, pazartesi günü yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının COVID-19 salgınında ön cephede mücadele verenler olarak çok yıprandığını, bir çoğunun virüse yakalandığını belirtmiş ve bu çalışanların bir an önce yüzde 50 prim ile ödüllendirilmeleri gerektiğini ifade etmişti.  

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsNew York
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