Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Flaş Haber
33'ü yerel 47 pozitif vaka
Kapat

Nijerya açıklarında kaçırılan Türk gemisinin mürettebatıyla iletişim kuruldu

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken korsan saldırısına uğrayan Mozart isimli Türk konteyner gemisinin kaçırılan mürettebatıyla iletişim kuruldu.

28 Ocak 2021 Perşembe 18:18
438 Okunma
Nijerya açıklarında kaçırılan Türk gemisinin mürettebatıyla iletişim kuruldu

Boden Denizcilik'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boden Denizcilik, 23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi Mozart'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir.

Boden Denizcilik ve Boden Denizcilik'in Borealis Denizcilik'teki ortakları ilk ve tek öncelikleri olan ekip arkadaşlarının en hızlı şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak için tüm çabayı göstermeye devam etmekte ve alıkonan denizcilerin aileleri ile sürekli iletişim halinde olmayı sürdürmektedir. Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacaktır."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB aşı ihracatını sınırlandıracak
AB aşı ihracatını sınırlandıracak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 439 bini geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 439 bini geçti
Cips kokusunu 6 kilometre öteden alan obez papağan Bud tekrar uçtu
Cips kokusunu 6 kilometre öteden alan obez papağan Bud tekrar uçtu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim