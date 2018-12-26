Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 13 ölü

Ordu sözcüsü Onyema Nwachukwu, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Boko Haram örgütü tarafından dün gece düzenlenen saldırıda 13 asker ve polisin öldüğünü açıkladı.
Nwachukwu, Maiduguri ile Damaturu şehri arasındaki yoldaki devriye ve koruma görevi yapan güvenlik görevlilerinin pusuya düşürüldüğünü ifade etti.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.
Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.
Son Güncelleme: 26.12.2018 18:30