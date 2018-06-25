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Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma

Plateau Eyalet Polis Sözcüsü Tyopev Terna, yaptığı yazılı açıklamada, 11 köyde hafta sonu iki grup arasında çıkan çatışmalarda 86 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

25 Haziran 2018 Pazartesi 15:35
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın orta kesiminde çobanlarla çiftçiler arasında çıkan çatışmada 86 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Plateau Eyalet Polis Sözcüsü Tyopev Terna, yaptığı yazılı açıklamada, 11 köyde hafta sonu iki grup arasında çıkan çatışmalarda 86 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Çatışmalarda 6 kişinin yaralandığını ifade eden Terna, 50 evin yanı sıra 15 motosiklet ve iki aracın da ateşe verildiğini kaydetti.

Terna, eyalette devam eden çatışmalar nedeniyle iki haftalık olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini aktardı.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Son olarak Plateau eyaletinde dört gün önce silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18'inci yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

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