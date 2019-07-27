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Nijerya'da Kurtarılan 4 Türk Vatandaşı, Abuja Büyükelçiliği’nde

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:22
Nijerya'da Kurtarılan 4 Türk Vatandaşı, Abuja Büyükelçiliği’nde

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da silahlı kişilerce kaçırılmalarının ardından operasyonla kurtarılan 4 Türk vatandaşı, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi.

Başkent Abuja'ya yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Kwara eyaletinden helikopterle getirilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, AA muhabirine, bir haftadır süregelen üzüntü ve endişelerinin sona erdiğini söyledi.
Ulueren, "Bu sürecin mutlu bir şekilde sona ermesi ve geçen hafta bugün kaçırılan 4 vatandaşımızı Büyükelçiliğimizde görmekten dolayı mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Kaçırılan vatandaşların Nijerya makamlarıyla yoğun temaslar neticesinde kurtarıldığına dikkati çeken Ulueren, "Olayın başından itibaren Nijerya makamlarıyla irtibat halindeydik. İkinci katibimizi ve içişleri müşavirimizi görevlendirdim. Onların çok katkısı oldu, onlara da çok teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu. 
 

"GECE YÜRÜDÜK, GÜNDÜZ BEKLEDİK"
Kurtarılan Türk vatandaşlarından Yasin Çolak da arkadaşlarıyla oturdukları kafeye gelen silahlı kişilerce kaçırıldıklarını belirterek, iki saat boyunca yürüdüklerini söyledi.
Daha sonra motosikletlerle ilerlediklerini, bir hafta boyunca gece yürüdüklerini, gündüz ise beklediklerini belirten Çolak, "Gündüzleri ormanda bekliyorduk, geceleri ise devamlı yürüyorduk ve hareket halindeydik." ifadelerini kullandı. 

Bir hafta boyunca sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini dile getiren Çolak, "Bir hafta boyunca su ve ekmek, bazen de tarlalardan geçerken bulduğumuz karpuz gibi şeyleri yedik. Türkiye’nin Abuja Büyükelçiliğinde olmaktan dolayı mutluyuz. Bu süreçte bize yardımcı olan yetkililere çok teşekkür ederiz. Biz iyiyiz, duaları için teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Kwara eyaletinde 19 Temmuz Cuma günü kaçırılan 4 Türk vatandaşı, operasyonla kurtarılmıştı.

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 13 Temmuz Cumartesi günü de bir Türk gemisine saldırarak 18 kişilik Türk mürettebattan 10'unu kaçırmıştı. 
Kaçırılan 10 Türk gemicinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

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