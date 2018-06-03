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Nijerya'da silahlı saldırı: 15 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında meydana gelen silahlı saldırıda, 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

03 Haziran 2018 Pazar 15:29
Nijerya'da silahlı saldırı: 15 ölü

Nijerya Haber Ajansı'na (NAN) göre, Zamfara eyaletine bağlı Zakuna köyünde, silahlı bir grubun saldırısında 15 kişi yaşamını yitirdi. 

Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, saldırıda yaralananların tedavi altında olduğunu belirterek, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.

Saldırıdan dolayı çok sayıda kişinin korkudan bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı bilgisini paylaşan Shehu, çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğunu ifade etti.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak Zamfara eyaletinde, geçen hafta gerçekleşen silahlı saldırıda 26 kişi yaşamını yitirmişti. 

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde, 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor. 

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