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Nijerya'da silahlı saldırı: 18 ölü, 22 yaralı

Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 21:27
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Nijerya'da silahlı saldırı: 18 ölü, 22 yaralı

Katsina Eyaleti Emniyet Müdürü Gambo İsa, basına yaptığı açıklamada, motosikletli ve silahlı kişilerin eyaletin Kabiso köyüne saldırdığını ifade etti.

İsa, saldırıda 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin yaralandığını kaydetti.

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde saldırıda 40 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Kaduna eyaletinde son zamanlarda artan silahlı saldırılara karşı halk, dün protesto düzenlemişti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak üç hafta önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 23 kişi öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Anahtar Kelimeler:
NijeryaSilahlı Saldırı
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