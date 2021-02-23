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Nijerya'da virüsün yeni varyantı tespit edildi

Nijerya'da koronavirüsün B.1.2.5 adlı yeni varyantı tespit edildi.

23 Şubat 2021 Salı 09:35
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Nijerya'da virüsün yeni varyantı tespit edildi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Chikwe Ihekweazu, ülkede tespit edilen varyantın İngiltere'de ortaya çıkan COVID-19'un B.1.1.7 adlı varyanttan farklı olduğunu açıkladı. Ihekweazu, henüz endişe verici bir çeşidi olarak tanımlanmadığını söyledi.

Ihekweazu, ülkedeki araştırmacıların ve bilim insanlarının bu yeni mutasyonu daha iyi anlamak için 130 numune üzerinde çalışmaları başlattıklarını anlattı.

Nijerya ve 15 ülkede tespit edildi

Ülkede şu ana kadar B.1.1.7 adlı varyantın 54 vakasının tespit edildiğini söyleyen Ihekweazu, "COVID-19'un B.1.2.5 adlı yeni bir varyantı ortaya çıktı ve bu varyantı Nijerya ve 15 ülkede tespit edildi. Bu varyantı ile ilgili araştırmalar yapılırken kendimize dikkat etmemizi gerekiyor" dedi.

Ihekweazu, halkın COVID-19'un karşı maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstermesinin son derece önemli olduğunu anlattı.

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