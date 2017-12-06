Nijerya'daki çatışmalar onlarca can aldı

Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eyalette meydana gelen çatışmalarda onlarca insan hayatını kaybetti ve birçok ev yakıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, siyasi liderler ve kanaat önderlerine birlik çağrısı yapılarak, "Şuan bir araya gelme vaktidir. Fakirliğe izin vermemiz için hiçbir neden yok. Neden savaşıyor ve birbirimizi öldürüyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Fulani sığır çobanları ile Bachama çiftçilerinin yaşadığı Numan bölgesi, iki grup arasında otlak sıkıntısı nedeniyle sık sık çatışmalara sahne oluyor.

Birkaç hafta önce Fulani çobanlara yönelik saldırıda 30'u kadın ve çocuk onlarca insan hayatını kaybetmiş ve daha sonra da çatışmalar devam etmişti.