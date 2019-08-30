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Nijerya'daki silahlı soygunlarda 7 ayda bin 460 kişi öldürüldü

 Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da son 7 ayda yaşanan 330 silahlı soygunda bin 460 kişi hayatını kaybetti.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:36
Nijerya'daki silahlı soygunlarda 7 ayda bin 460 kişi öldürüldü

Nijerya Hükümeti Sekreterlik Ofisi Sekreteri Emine Shamaki, ülkedeki güvenlik konularının görüşüldüğü toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "2019 yılının Temmuz ayına kadarki süreçte, ülke genelinde 330 saldırı gerçekleştirildi ve bu saldırılarda bin 460 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Silahlı soygun girişimlerinin en fazla ülkenin kuzeybatısında gerçekleştiğine dikkati çeken Shamaki, "Kuzeybatı eyaletleri, ülkenin en barışçıl bölgeleri arasındaydı ancak son yıllarda yaşanan silahlı soygun girişimleri burayı güvensiz hale getirdi." ifadelerini kullandı. 

Shamaki, bölge eyalet valileri, toplumun ileri gelenleri ve güvenlik güçleriyle yürütülen çalışmalarla bu saldırıları azaltmayı hedeflediklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya
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