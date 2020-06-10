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Nijerya’da terör saldırısı: 69 ölü

Nijerya’da terör örgütü Boko Haram’ın düzenlediği saldırıda 69 kişi hayatını kaybetti.

10 Haziran 2020 Çarşamba 13:30
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Nijerya’da terör saldırısı: 69 ölü

Nijerya’da aktif olarak terör saldırıları düzenleyen örgüt Boko Haram, Borno eyaletine bağlı Foduma Kolomaiya köyünde 69 kişiyi öldürdü.

Yerel medya, saldırının 2 saat sürdüğünü ve 300 ineğin de saldırıda telef olduğunu duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
NijeryaTerör SaldırılarıBoko Haram
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