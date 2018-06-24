Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.976
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1791
EURO
5.4311
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…
Facebook’da o işlem 150 TL...
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!

Nikaragua'da güvenlik güçleri protestoculara ateş açtı: 7 ölü

Nikaragua'da güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açması sonucu biri bebek 7 kişi hayatını kaybetti.

24 Haziran 2018 Pazar 14:02
Nikaragua'da güvenlik güçleri protestoculara ateş açtı: 7 ölü

Nikaragua İnsan Hakları Merkezinden aktivistler, başkent Managua’da bir üniversitede polisin göstericilere ateş açması sonucu biri bebek 7 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hayatını kaybeden bebeğin annesi Kenia Navarrete, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bakıcısına götürürken polisin açtığı ateş sonucu oğlunun öldüğünü ifade etti.

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor. 

Uluslararası örgütler, yaklaşık 200 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti. 

Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da Katolik Kilisesi ara buluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü. Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail, Suriye'den sınırına yaklaşan İHA'yı vurdu
İsrail, Suriye'den sınırına yaklaşan İHA'yı vurdu
Sri Lanka'da nadir görülen bir leoparı öldürdüğü belirlenen 2 kişi gözaltına alındı
Sri Lanka'da nadir görülen bir leoparı öldürdüğü belirlenen 2 kişi gözaltına alındı
Hindistan'da römorklu traktör kanala yuvarlandı: 15 ölü
Hindistan'da römorklu traktör kanala yuvarlandı: 15 ölü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim