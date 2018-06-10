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Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Nikaragua'da hükümet karşıtı göstericilerin otobanları kapatması nedeniyle diğer Orta Amerika ülkelerine mal taşıyan 6 binden fazla kamyon yolda kaldı. 

10 Haziran 2018 Pazar 17:28
Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Nikaragua'da hükümet karşıtı göstericilerin otobanları kapatması nedeniyle diğer Orta Amerika ülkelerine mal taşıyan 6 binden fazla kamyon yolda kaldı. 

Salvadorlu Uluslararası Yük Taşımacılığı Derneği Başkanı Raul Alfaro, Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümetine karşı gösteriler düzenleyen protestocuların otobanlara kurduğu barikatlar nedeniyle bölge ülkelerine mal taşıyan 6 bin kamyonun yola devam edemediğini söyledi. 

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Alfaro, göstericilere kamyonların geçişine izin vermeleri, bölge ülkelerine de daha fazla kamyonu Nikaragua'ya göndermemeleri çağrısı yaptı.

Raul Alfaro, Nikaragua'nın başkenti Managua'yı Karayip sahiline, ülkenin kuzeyi ve güneyine bağlayan kilit öneme sahip noktalarda 70 civarında barikat kurulduğunu sözlerine ekledi. 

Nikaragua Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı da siyasi krizin neden olduğu ekonomik sorunların temmuz ayı sonuna kadar sürmesi halinde Nikaragua ekonomisinin kaybının 404 milyon dolar olacağı uyarısında bulundu. 

Bu arada Nikaragua İnsan Hakları Merkezi, ülkede nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar ve şiddet olaylarında 135'ten fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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