Nobel Barış Ödülü Denis Mukwege ve Nadia Murad’ın oldu!

Nobel Barış Ödülü’nü bu sene Denis Mukwege ve Nadia Murad’ın kazandığı açıklandı.Ödüle gerekçe olarak cinsel şiddetin savaşlarda ve çatışmalarda kullanımına karşı çıkmaları gösterildi.

Denis Mukwege ve Nadia Murad kimdir?

018 Nobel Barış Ödülü’nün sahipleri açıklandı. Ödül bu yıl iki kişiye verildi. Ödülün sahibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden Denis Mukwege ve Ezidi insan hakları savunucusu Nadia Murad oldu.

Mukwege ve Murad, “Silahlı çatışmalarda cinsel şiddetin bir araç olarak kullanılmasının bitirilmesi için yaptıkları çalışmalar” nedeniyle ödüle layık görüldü