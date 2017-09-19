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Norveç Varlık Fonu'nun değeri 1 trilyon doları aştı

Dünyanın önde gelen varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, tarihinde ilk defa 1 trilyon dolar büyüklüğe ulaştı.

19 Eylül 2017 Salı 17:22
Norveç Varlık Fonu'nun değeri 1 trilyon doları aştı

Dünyanın önde gelen varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, tarihinde ilk defa 1 trilyon dolar büyüklüğe ulaştı.

Norveç Varlık Fonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, 1 trilyon dolar seviyesine ulaşılmasında belli başlı para birimlerinin Amerikan doları karşısında değer kazanması ve güçlenen hisse senedi piyasalarının etkili olduğu ifade edildi.

Fonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre bugün itibarıyla fonun piyasa değeri 7 trilyon 810 milyar Norveç kronu seviyesinde bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Norveç Merkez Bankası’nın yatırım kolu Norges Bank Yatırım Yönetimi Üst Yöneticisi Yngve Slyngstad, 1996'da petrol gelirlerinin transfer edilmesiyle kurulan fonun 1 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağını kimsenin beklemediğini ve fonun değerinde yaşanan etkileyici büyümenin bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

77 ÜLKEDEN YAKLAŞIK 9 BİN ŞİRKETE YATIRIM

Norveç Varlık Fonu 1990'ların başından itibaren ülkenin petrol ve doğalgaz gelirlerini yaptığı yatırımlarda değerlendiriyor. Hisse senetleri, menkul ve gayrimenkul kıymetler gibi varlıkları olan fonun aralarında Türkiye'nin de olduğu 77 ülkeden yaklaşık 9 bin şirkette yatırımı bulunuyor.

Bu yılın haziran ayı itibarıyla fonun elinde tuttuğu varlıkların yaklaşık yüzde 65'i hisse senetlerinden, yüzde 32,5'i sabit getirili menkul kıymetlerden ve yüzde 2,5'i gayrimenkul kıymetlerden oluşuyor.

Bu dönemde haziran sonu itibarıyla Norveç Varlık Fonunun en büyük beş hisse senedi yatırımı Apple (6,9 milyar dolar), Nestle (6 milyar dolar), Alphabet (5,1 milyar dolar), Royal Dutch Shell (4,8 milyar dolar) ve Microsoft (4,7 milyar dolar) şirketlerinde bulunuyor.

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