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Norveçli uzmanlar: Rus donanması casus balina kullanıyor olabilir

Norveçli denizcilik uzmanları, Inga köyünde geçen hafta balıkçılar tarafından bulunan ve üzerinde askılar olan bir beyaz balinanın, Rus donanması tarafından eğitilmiş bir 'casus' olabileceğini öne sürdü.

29 Nisan 2019 Pazartesi 14:04
Norveçli uzmanlar: Rus donanması casus balina kullanıyor olabilir
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Guardian gazetesinin haberine göre, Joar Hesten adlı bir balıkçı Norveç devlet televizyonu NRK'ya "Denize ağlarımızı atmaya hazırlanırken, bir beluga (beyaz balina) teknemize yanaştı. Balina, teknenin iki yanındaki ipleri çekmeye başladı. Hayvanın üzerinde silah ya da kamera takmak için kullanıldığını tahmin ettiğimiz bir askı olduğunu fark ettik" dedi.

'St Petersburg'un malıdır'

Hayvanın daha sonra çıkarılan askısının içinde "St. Petersburg'un malıdır" yazısının bulunduğu açıklandı.

Balıkçılar, balinanın çok uysal ve insanlara alışık olduğunu söylüyor.

Norveç Deniz Araştırmaları Enstitüsü'nden Martin Biuw, "Bu balina Rusya'dan geldiyse - ki öyle olduğunu tahmin ediyoruz - bunu yapanların Rus bilim insanları değil Rus donanması olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Norveç Kutup Üniversitesi Kutup ve Deniz Biyolojisi Fakültesi'nden Prof. Audun Rikardsen de şunları söyledi:

"Rusya'da bazı balinaların kafeslerde tutulduğunu ve son zamanlarda bunların bazılarının salıverildiğini biliyoruz. Bu balinalar teknelere geliyorlar. Ama Rus araştırmacılarla görüştüm. Balinanın kendileriyle ilgisi olmadığını, bunu Murmansk'taki Rus donanmasının yapmış olabileceğini söylediler."

'Casus yunuslar'

1980'lerde Sovyet Rusyası'nda askerler tarafından eğitilen yunusların casusluk amaçlı olarak kullanıldığı biliniyor.

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Keskin görüş yeteneği ve çok iyi hafızası olan, yakalanması zor bu hayvanların su altındaki silahları tespit etmek için kullanıldığı bu programa 1990'larda son verilmişti.

2017'de program yeniden başladı.

Ancak 2017'de Rus Savunma Bakanlığı'nın yayın organı Zvezda Televizyonu'nda yayımlanan bir haberde donanmanın Kutup bölgesinde görev yapmak üzere yeniden beyaz balina, fok ve yunusları eğitmeye başladığı açıklanmıştı.

Yunuslar

Rus lider Vladimir Putin son üç yılda, Kuzey Kutbu'ndaki üç eski Sovyet üssünü yeniden hizmete açmıştı.

"Gerekirse düşmanı öldürmek için…"

Programda, Rus donanması adına Murmansk Deniz Biyolojisi Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmada, beyaz balinaların kutup bölgesindeki bu üsleri korumak, dalgıçlara rehberlik etmek ve gerekmesi durumunda 'Rus karasularına giren yabancıları öldürmek için' eğitildiği belirtilmişti.

Yunuslar ve foklara 120 metreye kadar suyun dibindeki torpido, mayın ve diğer silahları tespit etmek ve dalgıçların cihazlarını taşımak üzere eğitim verildiği belirtiliyor.

Rus hükümetine ait kayıtlar Savunma Bakanlığı'nın 2016'da Moskova'daki bir akvaryumdan 2016'da yaklaşık 23 bin dolara yaşları üç ila beş arasında değişen beş şişe burunlu yunus satın aldığına işaret ediyor.

Araştırma sonunda yunuslar ve fokların eğitim ve Kutup koşulları için beyaz balinalara göre daha elverişli olduğu sonucuna varmışlardı.

Rus araştırmacılar, beyaz balinaların soğuğa hassas olduklarını ve sözlü komutları daha uzun süre aklında tutabilen foklar kadar "profesyonel" olmadıklarını söylemişlerdi.

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Anahtar Kelimeler:
Rus Donanması
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