Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99957
ALTIN
231.472
DOLAR
6.0215
STERLİN
7.8789
EURO
7.0000
Whatsapp'ın kurucusunda şok itiraf: Pişmanım!
Whatsapp'ın kurucusundan şok itiraf
Uçan otomobil satışa çıkıyor
Uçan otomobil satışa çıkıyor
Dünyanın en büyük kuşu üç metrelik "Vorombe titan"
Dünyanın en büyük kuşu
Satürn'ün uydusu Titan'da kum fırtınaları görüntülendi
Titan’daki kum fırtınaları görüntülendi
Gripten korunmanın 10 yolu
Gripten korunmanın 10 yolu

Nusr-et'in "alevli şov"u müşterilerini yaktı!

Etiler'de bulunan ünlü et lokantası Nusret'te yapılan alev şovu sırasında, alevlerin aniden parlamasıyla eşiyle birlikte restoranda bulunan Çek uyruklu kadın turistin kıyafetleri tutuştu. Vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, hastaneye kaldırıldı. Olayda 3 turist ve 2 çalışanın da çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

28 Eylül 2018 Cuma 16:25
Nusr-et'in "alevli şov"u müşterilerini yaktı!

Olay dün saat 21.30 sıralarında yaşandı. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre şöyle gelişti; Restoranın bar kısmındaki masa üzerinde iki çalışan alev şova başladı. Ancak masanın üzerindeki alevler bir anda etrafa sıçradı. Bu sırada bir çalışan, elindeki bidondan alevlerin üzerine bir sıvı döktü. Alevler daha da büyüdü.

ÇEK KADIN TURİST AĞIR YARALANDI

Alevler bar kısmında eşi Viktor Hajicek ile birlikte bulunan Çek Cumhuriyeti vatandaşı kadın turist Krisryna Tresnakova'nın kıyafetini tutuşturdu. Bir anda alevler içinde kalan genç kadına eşi ve çevredekiler müdahale etti. Ancak turist kadının vücudunda yanıklar oluştu. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 TURİST HAFİF YARALANDI

Olayda Tresnakova'nın Hong Kong merkezli bir şirkette CEO olan eşi Viktor Hajıcek ve eşiyle birlikte balayı için İstanbul'da olan İngiliz bankacı Alexandros Severıs ve Umman vatandaşı Mohammed Khamıs Salim de çeşitli yerlerinden yandı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

3 yaralı da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen 3 turist polise verdikleri ifadelerinde restoran sahibi ve çalışanlarından şikayetçi oldu.

2 ÇALIŞAN DA YANDI

Alev şovu yapmak isterken faciaya neden olan bar sorumlusu Serdal C. ve bar çalışanı Mehmet Yasin Ü.'nün de vücutlarında yanıklar oluştu. Şüpheli olarak ifadeleri alınan 2 çalışanın hastanede tedaviye alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Nusr-etAlevli şovHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde deprem
Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde deprem
Makedonya, Gelecek Yıl Nato Üyesi Olmayı Bekliyor
Makedonya, Gelecek Yıl Nato Üyesi Olmayı Bekliyor
Pakistan'da 11 terörist idama mahkum edildi
Pakistan'da 11 terörist idama mahkum edildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim