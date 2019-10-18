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NYT’tan bomba Türkiye analizi: Anlaşma Türkiye için birçok açıdan…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Türk ve Amerikan heyetleri arasında dün Ankara'da gerçekleştirilen ve beş saate yakın süren görüşmeler anlaşmayla sonuçlandı. Amerikan New York Times gazetesi konuya ilişkin haberinde mutabakatı "Türkiye için birçok açıdan zafer" olarak yorumladı.

18 Ekim 2019 Cuma 11:51
NYT’tan bomba Türkiye analizi: Anlaşma Türkiye için birçok açıdan…

Türkiye ile ABD arasında dün varılan anlaşma kapsamında Türkiye güney sınırını terör unsurlarından temizlemek için 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’na 120 saat için ara verecek.

Buna karşılık ise terör örgütü PKK uzantısı YPG güçleri Barış Pınarı Harekâtı’yla terörden arındırılması hedeflenen 32 kilometre derinliğindeki alandan çekilecek. Ancak Türk ordusu askerlerini Suriye’den çekmeyecek.

Çekilme tamamlandıktan sonra ise Türkiye operasyonu tamamen durduracak, ABD de Başkan Donald Trump’ın imzasıyla yürürlüğe giren yaptırımları geri alacak.

“YPG KAOSTAN FAYDALANIP…”

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, “Türkiye savaşı durdurmayı kabul etti, fakat güçlerini kuzeydoğu Suriye’den çekmeyecek” başlıklı kapsamlı haberinde anlaşmanın sonuçlarını irdeledi.

NYT haberinde, “Fakat anlaşma, birçok açıdan Türkiye için zafer. Türkiye’ye istediğinin birçoğunu verdi ve Trump’ın ekonomik yaptırımlarını engelledi” ifadeleri yer aldı.

“Kürt güçlerinin 2012’den itibaren Suriye hükümetinin denetimi dışında kalan Türkiye sınırı boyunca otonom bir bölge oluşturmak için Suriye iç savaşının yarattığı kaostan faydalandığını” yazan New York Times, “Onlar (terör örgütü YPG) bölgeden IŞİD’i çıkarmak üzere Amerikan güçleriyle ortaklık yaparak topraklarını geniş ölçüde büyüttü” değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP’IN İKİNCİ KEZ AŞAĞILANMASI

NYT haberinde, Ankara mutabakatına eleştirel yaklaşanların ise anlaşmayı “bir günden daha kısa bir süre içinde Trump’ın Erdoğan tarafından ikinci kez aşağılanması” olarak değerlendirdiği aktarıldı.

İlk aşağılanma olarak ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Trump’ın kendisine hitaben yazdığı ve diplomatik teamüllerle örtüşmeyen mektubu yırtıp atması olarak gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubu yırtıp attığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, isimsiz hükümet kaynaklarının bu yöndeki demeçleri Türk ve dünya medyasında dün yer aldı.

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