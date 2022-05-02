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“O benim çocuğum değil” diyerek ilişkilerini savundu

27 yaşındaki Brandi Ryan ve 54 yaşındaki Jayson Salter, 2018'deki ilk görüşmeden sonra ani bir kararla evlendiler. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle sıklıkla baba-kız zannedildiklerini ifade eden çift, bu durumdan rahatsızlık duyduklarını dile getirdi. Eşinin kızından sadece 6 ay büyük olduğunu söyleyen Jayson, “Son bir buçuk yılda en çok ‘O benim çocuğum değil’ cümlesini kurdum” dedi.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 13:15
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“O benim çocuğum değil” diyerek ilişkilerini savundu

Sıklıkla baba-kız sanılan bir çift, aralarındaki 27 yıllık farktan rahatsız olmadıklarını anlatarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Jayson’un restoranlarındna birinde tanıştıklarını ifade eden çift, Brandi'nin ailesinin ilk tereddütlerine rağmen aralarındaki yaş farkının aşklarını engellemediğini söyleyerek nikah masasına oturdu. Jayson ilk görüşte Brain’e aşık olduğunu ifade ederek, “Mesai sırasında bir anda yollarımız kesişti ve aramızda inkar edilemez bir elektrik doğdu. O sırada ikimizinde ilişkisi olduğu için birbirimizden uzak durmaya karar verdik. Ancak ne yazık ki aşka engel olamıyorsunuz” dedi.

“İNSANLARA ANLATMAK İSTİYORUZ”

Toplumsal olarak çiftlerin arasındaki yaş farkının önyargılar yarattığından söz eden Brandi, “Farklı yaşlardan gelen çok komik anlarımız var, bu yüzden bunun hakkında konuşmak istiyoruz. İnsanlara anlatmak istiyoruz. Dürüst olmak gerekirse arkadaşlarım şaşırmadı çünkü ben her zaman yaşlı erkekleri tercih ettim.Yaşıma göre oldukça olgunum ve Jayson'ın arkadaşlarının hepsi onun olgunlaşmamış olduğunu söylüyor, bu yüzden dengeyi sağlıyoruz” diye konuştu.

Ailesinin ilk başlarda ilişkilerini ciddiye almadığını ifade eden Brandi, “Ailem bunun ciddi bir ilişki olduğunun farkına varmaya başlayınca yakınlaştılar ama başta tereddüt ettiler. Jason’un kızından sadece 6 ay büyüğüm ama bu onlarla bir aile olmama engel olmadı. Aşk her şeyin üstesinden gelen mükemmel bir güç” ifadelerini kullandı.

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