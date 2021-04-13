Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler

O SORUN SADECE KADINLARDA ORTAYA ÇIKTI

ABD’li sağlık yetkilileri, ülkede Johnson Johnson’ın tek dozluk Covid-19 aşısına derhal ara verilmesi çağrısında bulundu. Durdurma isteminin aşıyı alan altı kadının kan pıhtısı sorunu geliştirmesi olarak belirtilirken bunun nadir görülen bir olay olduğunun altı çizildi. ABD’nin en önemli iki sağlık kuruluşu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yaptıkları açıklamalarda aşıyı durdurma planını doğruladıklarını bildirdi.

13 Nisan 2021 Salı 15:09
262 Okunma
O SORUN SADECE KADINLARDA ORTAYA ÇIKTI

ABD'nin sağlık ile ilgili en yetkili iki kurumu, potansiyel olarak tehlikeli kan pıhtıları raporlarını araştırmak için tek dozluk Johnson & Johnson Covid-19 aşısının uygulanmasının "durdurulmasını' önerdiklerini açıkladı. 

'FDA VE CDC DURDURMA PLANINI ONAYLADI'

ABD’nin en önemli iki sağlık kuruluşu olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA), yaptıkları açıklamalarda aşıyı durdurma planını doğruladığı bildirildi.

Aşının durdurulma sebebinin aşı olan altı kadında trombosit sayısının azalmasıyla birlikte kan pıhtıları oluşması olduğu açıklandı.

SADECE KADINLARDA ORTAYA ÇIKTI

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne göre, yetkililer ülkede bildirilen altı nadir ve şiddetli kan pıhtısı vakasını inceleme kararı alırken, vakaların 18 ile 48 yaşları arasındaki kadınlarda meydana geldiği ve semptomların aşılamadan 6 ila 13 gün sonra ortaya çıktığı bildirildi. 

ABD'de bugüne kadar 6,8 milyondan fazla kişiye tek dozluk Johnson & Johnson Covid-19 aşısı uygulandı.

ABD’nin en önemli iki sağlık kuruluşu olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA), yaptıkları açıklamalarda aşıyı durdurma planını doğruladığı bildirildi.

CDC’nin mevcut vakaları daha ayrıntılı incelemek ve potansiyel önemini değerlendirmek için Çarşamba günü Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP) toplantısı düzenleyeceği belirtilirken FDA’nın bu vakaları araştırırken analizleri gözden geçireceği ifade edildi.

'AŞININ DURDURULMASINI TAVSİYE EDİYORUZ'

Ayrıca, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA), "Bu süreç tamamlanıncaya kadar, bu aşının kullanımının çok dikkatli bir şekilde durdurulmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA), Şubat ayı sonlarında yayınlanan 62 sayfalık incelemesinde, Johnson & Johnson’ın tek dozluk Covid-19 aşısının etkili ve güvenli olduğunu belirtmişti.

AVRUPA DA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD merkezli Johnson & Johnson ilaç şirketi tarafından geliştirilen corona virüs (Covid-19) aşısının uygulandığı 4 kişide kan pıhtılaşması yan etkisinin görülmesinin ardından soruşturma başlatmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO'dan Rusya'ya Ukrayna'ya son dakika uyarısı: Çekilin
NATO'dan Rusya'ya Ukrayna'ya son dakika uyarısı: Çekilin
DSÖ: Canlı hayvan pazarları kapatılsın
DSÖ: Canlı hayvan pazarları kapatılsın
Japonya 2 yıl içinde başlıyor: Fukuşima'daki radyoaktif su, okyanusa boşaltılacak
Japonya 2 yıl içinde başlıyor: Fukuşima'daki radyoaktif su, okyanusa boşaltılacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim