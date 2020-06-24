Obama, Biden için bağış toplanmasına yardımcı oldu

Obama, Biden için ilk çevrim içi bağış toplama kampanyasında yaptığı açıklamada, "ABD’yi iyileştirmek için" Biden’dan daha fazla güvendiği kimse olmadığını kaydetti.

İzleyicilere, Biden'ın kampanyasıyla ilgilenmeleri çağrısında bulunan Obama, bugüne kadar yapılanın yeterli olmadığını söyledi.

Biden, çevrim içi bağış toplama kampanyasında 175 binin üzerinde bağışçıdan 7,6 milyon dolar toplandığını belirtti.

Demokratlar, 17 Ağustos haftası, Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adaylarını açıklayacak.

Cumhuriyetçi Partinin, mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ı aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos'ta yapılacak.

Ülkede 3 Kasım 2020'de düzenlenecek seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.