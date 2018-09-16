Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94760
ALTIN
236.500
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0730
EURO
7.1531
Okula isteksiz giden çocuğa nasıl davranmalı?
Okula isteksiz giden çocuğa nasıl...
Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları: Boyutuna göre değişiyor
Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları...
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Çift olarak toplam 200 kilo verdiler!
Çift olarak toplam 200 kilo...
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor

OECD'den 2008 finansal krizi itirafı

OECD Genel Sekreter Angel Gurria, 2008 finansal krizi öncesi küresel ekonominin eskisinden daha iyi olduğunu söylediklerini ve bu konuda yanıldıklarını itiraf etti

16 Eylül 2018 Pazar 13:58
OECD'den 2008 finansal krizi itirafı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, 2008 finansal krizi öncesi küresel ekonominin eskisinden daha iyi olduğunu söylediklerini ve bu konuda yanıldıklarını itiraf etti.

Gurria, Paris'te bulunan OECD Genel Merkezinde düzenlenen "Lehman Brothers'in çöküşünden 10 yıl sonra" başlıklı toplantıda konuştu.

Haziran 2007'de OECD Genel Sekreteri olarak görevdeki ilk yılının sonunda yayımlanan OECD Ekonomik Görünüm Raporu'nda, "Mevcut ekonomik durum, birçok bakımdan geçmiş yıllara göre daha iyi." tanımını yaptıklarını hatırlatan Gurria, gidişatı göremediklerini ve yanıldıklarını söyledi.

Gurria, aynı dönemde riskli bir durumda olan ABD emlak sektörü hakkında da olumlu görüşler sarf ettiklerini hatırlatarak, "Şimdi 10 yıl sonra bu satırları okumak kendi kalbime bir bıçak saplamak gibi." şeklinde konuştu.

Mali çevreleri yönlendiren baskın düşüncenin o dönemdeki ekonomik gerçeği yansıtmadığını ifade eden Gurria, "Bu nedenle başımıza geleni göremedik. Ekonomistler bu krizin yaklaşmakta olduğunu önceden görmeliydi. Bunu itiraf etmeliyiz." dedi.

Gurria, küresel mali konularda sadece bazı seslere kulak vermenin risklerini böylece anladıklarını belirterek, bu kriz ile herkesin görüşünün dinlenmesi ve her sese kulak kabartılması gerektiğini öğrendiklerini kaydetti.

ABD'nin en büyük finans kuruluşlarından Lehman Brothers'ın 15 Eylül 2008'de iflas etmesiyle derinleşen küresel finansal krizin üzerinden tam 10 yıl geçti.

Kriz, küresel piyasalardan trilyonlarca doların silinmesine, milyarlarca dolar yatırımın kaybolmasına ve milyonlarca kişinin işsiz kalmasına neden oldu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koalisyon ortağı CSU Bavyera'daki seçimlere hazırlanıyor
Koalisyon ortağı CSU Bavyera'daki seçimlere hazırlanıyor
İbadi'den geri çekilme sinyali
İbadi'den geri çekilme sinyali
“Son Hawaii Prensesi" mahkemede kaybetti!
“Son Hawaii Prensesi" mahkemede kaybetti!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim