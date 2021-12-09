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Öğrencilere, ‘seks karşılığında yüksek not’ sözü veren akademisyenler yargılanıyor

09 Aralık 2021 Perşembe 10:28
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Öğrencilere, ‘seks karşılığında yüksek not’ sözü veren akademisyenler yargılanıyor
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Fas’taki bir üniversitede ‘öğrencilere seks karşılığında daha yüksek not’ sözü veren öğretim üyeleri, hakim karşısına çıktı.

Settat kentindeki Hassan I Üniversitesi’nde görev yapan dört akademisyen, cinsiyet ayrımcılığı yapmak, kadınlara karşı şiddet uygulamak ve ahlaka aykırı davranmakla suçlanıyor. ‘İşe yüksek not vaadini karıştırmayan’ beşinci bir isim ise tacizle ve şiddet uygulamakla suçlanıyor.

Ülkedeki yüksek eğitim kurumlarında yaşanan skandalların sonuncusu, eylül ayında öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki mesajlaşmalar sosyal medyaya sızdırılınca ortaya çıktı.

BBC’nin haberinde Arap ülkelerinden sorumlu editörlerinden Sebastian Usher’in görüşlerine yer verildi. Usher, akademisyenlerin öğrencilerle ‘böyle çirkin bir pazarlık’ yapmasının toplumun tepkisini çektiğini ancak sürpriz olmadığını, son yıllarda üniversitelerde yaşanan bu tür olayların yüksek eğitim kurumlarının imajını çok zedelediğini ifade etti.

Bu tür şeylerin nadiren mahkemeye taşındığını, çoğunun örtbas edildiğini anlatan Usher, “O nedenle, bu mahkemeye taşındığı için farklı bir yeri oldu, çok daha fazla dikkat çekti” dedi.

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