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Ölü veya Yaralılara İlişkin Henüz Bilgi Yok

İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezinde Londra Köprüsü metro istasyonunun yakınında yangın çıktığı bildirildi. Olayda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin bir bilgi verilmedi.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:15
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Ölü veya Yaralılara İlişkin Henüz Bilgi Yok


Londra İtfaiye Teşkilatı (LFB) tarafından yapılan açıklamada, başkentin merkezindeki London Bridge istasyonunun yakınında büyük bir yangının çıktığı, yaklaşık 70 itfaiyecinin yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

ÖLÜ VEYA YARALILARA İLİŞKİN HENÜZ BİLGİ YOK

Açıklamada yerel saatle sabah 09.20’de yangın bildirimini alan itfaiyenin, olay yeri yakınındaki London Bridge metro istasyonunu boşaltarak kullanıma kapattığı kaydedildi.

Yangının çıkış nedenine ve olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Anahtar Kelimeler:
LondraYangın
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