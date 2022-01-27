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Ölüm nedeni hala bilinmiyor

Dünyanın en yaşlı erkek gorili olan ve ABD'de yaşayan Ozzie'nin 61 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Nesli tükenme tehlikesinde olan ova gorilinin, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

27 Ocak 2022 Perşembe 10:28
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Ölüm nedeni hala bilinmiyor
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ABD’de yer alan Atlanta Hayvanat Bahçesi’nin yetkilileri, Ozzie adlı dünyanın en yaşlı erkek gorilinin ölü bulunduğunu duyurdu.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Hayvanat bahçesi tarafından yapılan duyuruda,  61 yaşındaki Ozzie'nin geçen hafta iştahsızlık belirtileri göstermeye başlamasına rağmen, gorilin ölümünün nedeninin henüz bilinmediğini açıklandı. Veterinerler,  Ozzie'de yüz şişmesi, halsizlik ve yiyip içememe gibi semptomlar görüldüğünü söyledi.

Bununla birlikte bir ova gorili olan Ozzie, dünyanın en yaşlı erkek gorili ve dünyanın en yaşlı üçüncü goriliydi.

Hayvanat bahçesinin CEO'su Raymond Kind konuyla ilgli yaptığı açıklamada,  “Bu, Atlanta Hayvanat Bahçesi için yıkıcı bir kayıp. Ozzie'nin katkıları, goril popülasyonunda geride bıraktığı bireylerde devam edecek” dedi.

OTOPSİ YAPILACAK

Ayrıca, Georgia Üniversitesi Hayvanat Bahçesi ve Veterinerlik Koleji'ndeki Egzotik Hayvan Patoloji Servisi tarafından Ozzie’nin cansız bedenine bir otopsi yapılacağı belirtildi.

Diğer taraftan Ozzie, 1988'de The Ford African Rain Forest'ın açılışıyla Atlanta Hayvanat Bahçesi’ne getirilen ve türünün hayatta kalan tek üyesiydi. 2009'da gönüllü bir şekilde  tansiyon ölçümüne katılan dünyanın ilk gorili oldu.

ARDINDAN BİRÇOK TORUN BIRAKTI

Ozzie ayrıca, ardında Atlanta hayvanat bahçesindeki 7 tane olmak üzere , ABD ve Kanada’daki diğer hayvanat bahçelerinde birçok torun bıraktı.

NESLİ KRİTİK OLARAK TEHLİKEDE

Öte yandan, Ova gorillerinin nesli;  kaçak avlanma, habitat kaybı ve hastalıktan kaynaklanan ciddi nüfus azalmaları nedeniyle kritik olarak tehlikede olarak kabul ediliyor.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne göre, batı Afrika'nın bazı bölgelerinde sayıları yüzde 90'a varan oranlarda azaldı.

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