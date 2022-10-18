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Ölümden dönen kadından çarpıcı açıklamalar!

Ölümden sonra yaşam, her zaman yaşayan insanlarda büyük merak uyandıran bir konu oldu. Ancak bazı insanların bir süre ölüp sonra hayata dönerek deneyimlediği şeyler, ölümden sonra bizi bekleyen şeylere ışık tuttu. Cherie Aimée, de o insanlardan biri. On yıl önce ölüme yakın bir deneyim yaşayan kadın, şahit olduklarını anlattı.

18 Ekim 2022 Salı 15:37
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Ölümden dönen kadından çarpıcı açıklamalar!



90 dakika boyunca hayatını kaybeden Cherie Aimée, mucizevi bir şekilde hayata dönüşünü ve o süre zarfında gördüklerini tüm detaylarıyla paylaştı. 2008 yılında kendisine bir çeşit lenf kanseri teşhisi konmasının ardından, yoğun bir kemoterapi tedavisi gören kadın Aimée, hastalıktan kurtuldu ancak 2010 yılında kalp krizi geçirdi.

90 DAKİKA SÜRDÜ

Ne yazık ki doktorlar ilk 5 ila 10 dakika içinde başarısız oldular ve kadının kalbi durmuştu. Ancak bir doktor suni teneffüsün devam etmesini emretti ve kalp masajına da 90 dakikadan fazla devam edildi ancak başarılı olamadılar. Aimée yaşam desteğine bağlandı ve açık kalp ameliyatı geçirdiği New York Presbiteryen Columbia hastanesine kaldırıldı.

''ÖZGÜR HİSSETTİM''

Yaşadığı bu travmatik anları paylaşan Aimée, "Başka bir yerde olduğumu ve o an öldüğümü biliyordum. Anlık bir geçişti. Düz çizgiye geçtiğimde hemen diğer aleme geçtim. Formsuz olduğumu, bir beyaz boşluk gibi süzüldüğümü hatırlıyorum ve tüy kadar hafif hissettim. Günlük hayatın yüklerinden kurtulduğumu hatırlıyorum. Kendimi özgür hissettim.” diye konuştu.

PANİKLEMEMİŞ

Aimée'nin öldüğünü anlayınca paniklemediğini ve yaşadığı duygunun daha çok 'Vay canına, bu çok güzel' gibi bir şey olduğunu söyledi. Bunun beden dışı bir deneyim olmadığını, odada meydana gelen olayları denetlemediğini ve 'başka bir alemde' olduğunu yineledi.

BAŞKA BİR ALEME GEÇTİ

"Artık fiziksel hastanede değildim. Tamamen başka bir alemdeydim. Aslında diğer taraftaki aileme bağlı hissettim ve cennete bağlı hissettim. 'Tamam öldüm ve diğer dünyadayım' gibi hissetmedim. Daha çok 'Sadece zarafetle yürüyüp bu dünyanın kapısından çıktım ve başka bir aleme geçiş yaptım' gibiydi." diye anlattı.

Aimée, bu deneyiminin ardından ölümden korkmadığını ve kalp naklinden sonra hayatı daha dolu dolu yaşamaya çabaladığını söyledi.

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