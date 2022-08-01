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Ölüp yeniden dirilen adamın sözleri tüyler ürpertti!

Estonya'daki Tartu Üniversitesi'nden bilim insanları ölüp yeniden dirilen ve bir şekilde hayatlarına devam eden insanlara yönelik bir araştırma başlattı. Çalışma kapsamında yaşadığı deneyimden söz eden bir adamın anlattıkları herkesi şaşırtmayı başardı. Bilim insanların adamın sözleriyle bilimsel verilerin uyumlu olduğunu dile getirirken sosyal medyada benzer deneyimleri yaşayan kişilerde konuya dahil oldu.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:53
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Ölüp yeniden dirilen adamın sözleri tüyler ürpertti!
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Estonya'daki Tartu Üniversitesi'nden bilim insanları bilim dünyasının ve insanlığın merak ettiği sorulardan birine sosyal medyada cevap aradı. “Öldüğümüzde bize ne olur?” sorusuyla başlatılan ankete katılan sosyal medya kullanıcıları, öldükten sonra yeniden hayata dönme sürecine dair ilginç açıklamalarda bulundu. Bilimsel olarak kendilerine hazırlanan sorulara cevap veren kullanıcıların anlattıkları tüyler ürpertti.

“SEDYEDE YATAN CANSIZ BEDENİMİ GÖRDÜM”

Araştırmaya katılan ve ismi açıklanmayan bir adam yıllar öncesinde ölüme yakın bir deneyim yaşadığından bahsetti. Kaldırıldığı ambulansta hayatını kaybeden ve yapılan tıbbi müdahalelerle hayata yeniden tutunmayı başaran adam, “Bu bir rüya olabilir diye düşündüm. Ölünce böyle oluyormuş. Sedyede yatan cansız bedenimi gördüm. O an çok büyük bir korku hissettiğimi hatırlıyorum” dedi.

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