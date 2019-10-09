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Operasyon için akın akın Türkiye’ye gidiyorlar

Türkiye'nin terör örgütü PKK bağlantılı YPG güçlerinin kontrolündeki Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenleyeceği operasyon için Azez ve El Bab'dan yola çıkan Özgür Suriye Ordusu birlikleri Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:03
Operasyon için akın akın Türkiye’ye gidiyorlar

Suriye Milli Ordusu adı altında birleşen savaşçılar ile silahlarını taşıyan 150 araçlık konvoy Kilis üzerinden gece 02.30 sularında yoğun güvenlik önlemleri arasında Şanlıurfa’ya geldi.

DHA’nın haberine göre; Hamza Tümeni’ne bağlı 14 bin askerin Türkiye’ye geleceği ve Ceylanpınar’da konuşlanacağı belirtildi.

Savaşçıların TSK’nın düzenleyeceği harekâta peyderpey katılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump pazar gecesi telefonda görüşmüş ve ertesi gün Beyaz Saray, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG’ye karşı düzenleyeceği operasyona yeşil ışık yakmıştı.
Washington Yönetimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte düzenleyeceği operasyonun önündeki engel olarak görülen Amerikan askerlerini bölgeden çekmişti.

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Türkiye
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