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Ortadoğu'da termometreler 70 derece sıcaklık gösterdi

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Ortadoğu ülkesi Kuveyt'te hava sıcaklığının 70 santigrat dereceye yükseldiği, gölgede tespit edilen hava sıcaklığının ise 53.3 derece olarak kaydedildiği bildirildi.

11 Temmuz 2021 Pazar 08:41
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Ortadoğu'da termometreler 70 derece sıcaklık gösterdi

Rus basınında yer alan habere göre Kuveyt'te hava sıcaklığı 70 santigrat dereceye yükseldi, gölgede tespit edilen hava sıcaklığı ise 53.3 derece olarak kayıtlara geçti.

Bunun Kuveyt’te son 70 yılda görülen en sıcak yaz olduğu belirtilirken bu aşırı sıcaklıkların Ortadoğu emirliğinin tropikal konumundan ve Hint Okyanusu'nda etkili olan mevsimsel tropikal siklondan etkilendiği ifade edildi.

Basra Körfezi'nde yazın geleneksel olarak, atmosfer basıncı ile Hindistan’dan gelen mevsimsel tropikal siklon arasındaki büyük farktan dolayı kuvvetli rüzgar mevsimi yaşanıyor. Bilim insanlarına göre Kuveyt’te 50 yıl içinde ortalama yaz sıcaklıkları 60 dereceye ulaşabilecek.

Bununla birlikte Kuveyt Meteoroloji Departmanı, 53 derecelik sıcaklık rakamlarını doğrulamadı. Uzmanlara göre 70 santigrat dereceye kadar sıcaklık, otomobillerdeki termometrelerde görülmüş olabilir.

Son Güncelleme: 11.07.2021 23:35
Anahtar Kelimeler:
KuveytHava Sıcaklığı
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