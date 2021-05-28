Oumuamua için yeni iddia: Harvard profesörü uzaylı demişti

İlk kez 2017 yılında keşfedilen gök cismi Oumuamua tartışma konusu olmaya devam ediyor.



Güneş Sistemi'nin ilk yıldızlararası ziyaretçisi olduğu tespit edilen Oumuamua hakkında yeni araştırma yapıldı.

Araştırmada kendine özgü bir şekle sahip olan Hawaii dilinde izci anlamına gelen Oumuamua'nın doğal olarak oluştuğu iddia edildi. Makalenin baş yazarı Stephen Curran'a göre Oumuamua'nın başkaları tarafından yapılmış olması mümkün değil. Curran, Oumuamua'nın uzay aracı olmak için yeterince hızlı ve kullanışlı olmadığı tezini savunuyor.

Yaklaşık 40 ton ağırlığında olan Oumuamua'nın Dünya'da geliştirilen araçlardan bile yavaş olduğu belirtiliyor. Ancak çalışma Oumuamua'nın ne olmadığı konusunda birçok tez sunsa da ne olduğuna dair bir açıklama geliştiremiyor.

"UZAYLILAR BİZİ ZİYARET ETTİ"



ABD, Cambridge’de yer alan Harvard Üniversitesi’nde görev yapan ve ünlü fizikçi Stephen Hawking’in de çalışma arkadaşı olan Avi Loeb, uzaylıların 2017'de dünyayı ziyaret ettiğini iddia etmişti.

Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşareti” adlı kitabında yazdığı yazıda görüşlerini belirten Loeb, yaklaşık beş yıl önce güneş sisteminde yıldızlararası bir nesnenin tespit edildiğini, bunun da uzaylı teknolojisi olduğunu söylemişti.

‘TESPİT EDİLEN GÖK CİSMİ UZAY ARACINDAN KOPTU’



2017 yılında diğer bilim insanları tarafından tespit edilen nesnenin Hawaii dilinde "izci" anlamına gelen 'Oumuamua’ olarak adlandırdığını ve nesnenin bir kuyruklu yıldız, bir hidrojen dağı ve bir göktaşı olduğu dair iddialarda bulunduğunu belirten Loeb, cismin bunlardan hiçbirinin olmadığını, gök cisminin dünya dışı varlıklara ait bir uzay aracından koptuğunu belirtmişti.

İlk kez 2017'de keşfedilen ve Güneş Sistemi'ne dışarıdan geldiği tespit edilen ilk nesne unvanını alan 'Oumuamua’ ile ilgili Loeb, "Oumuamua'nın belirli özelliklerini açıklamaya çalışan bilim insanları var ancak bu cisim ile ilgili her zaman bilmediğimiz şeyler olabilir" dedi.

Uzaylıların dünyayı ziyaret ettiğini tekrar tekrar altını çizen profesör Avi Loeb, “Galaksideki yıldızların çoğu cüce yıldızlardır. Çoğu yıldız, güneş kütlesinin yaklaşık onda biri kadardır ve güneşten iki kat daha soğuktur, bu yüzden de kırmızıdır" dedi.

‘YÜKSEK YOĞUNLUKLU KIZILÖTESİ RADYASYON YAYARLAR’



Loeb, “Uzaylılar yüksek yoğunlukta kızılötesi radyasyon yayarlar. Eğer yakınlarında yaşam olan gezegen tespit ederlerse o bölgeye kızılötesi radyasyon gönderirler” dedi.



Uzaylıların ziyaretiyle ilgili detay veren Loeb, “2017’deki ziyaret sırasında kullandıkları araç bir tekneye benziyordu. Hızlanmak için de için ışık kullanıyorlardı” derken, “Biz kendimizi eşsiz ve özel görüyoruz. Uzaylılara karşı yaklaşımımız mütevazı olmalı” ifadesini kullandı.