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Oxfam: Dünyadaki en zengin 2.153 kişinin serveti 4,6 milyar kişinin servetinden fazla

20 Ocak 2020 Pazartesi 16:23
Oxfam: Dünyadaki en zengin 2.153 kişinin serveti 4,6 milyar kişinin servetinden fazla

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, dünyanın en zengin 2.153 kişinin elinde bulunan servetin, 4,6 milyar kişinin toplam servetinden fazla olduğunu söyledi.

Raporda, "Eğer herkes 100 dolarlık banknotlardan oluşan servetlerinin üzerinde otursaydı, dünyanın büyük kısmı yerde oturuyor olurdu. Gelişmiş bir ülkede yaşayan orta halli bir kişi bir sandalye yüksekliğinde otururken, en zengin iki kişi uzayda olurdu" dedi.

Dünyanın en zengin kişisi olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un toplam serveti 116,4 milyar dolar seviyesinde. En zengin ikinci kişi olan Fransız işadamı Bernard Arnault ise 116 milyar dolarlık servete sahip.

Raporda yer alan bir diğer benzetmede ise bundan 5.000 yıl önce inşa edilmiş piramitlerin yapıldığı dönemde günde 10.000 dolar biriktiren bir kişinin toplam servetinin dahi servetinin en zengin beş kişinin servetinden yüzde 80 düşük olacağı vurgulandı.

Gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılabilmesi için ülkeleri zenginlerden daha fazla vergi almaya çağıran Oxfam, sadece yüzde 0,5'lik vergi artışının dahi eğitim ve sağlık alanlarında 117 milyon yeni istihdam yaratabileceği vurgulandı.

'Aşırı servet, işlemeyen bir ekonomik sistemin emaresidir'

Fırsat ve gelir adaletsizliğinin azaltılması için hükümetlerin ulusal sağlık hizmetlerine daha fazla yatırım yapması gerektiği ifade edilen raporda, aşırı servet anlayışının ortadan kaldırılması gerektiği belirtildi.

"Aşırı servet, işlemeyen bir ekonomik sistemin emaresidir" denen raporda, hükümetlerin zengin ve fakir kesimler arasındaki uçurumu kapatacak radikal politikaları yürürlüğe koyması gerektiği vurgulandı.

Benzer bir çağrı geçen ay, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'dan da gelmiş, IMF'nin yeni başkanı ülkeleri vergi sistemlerini gözden geçirmeye çağırmıştı.

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OxfamZengnHaber
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