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Oxford: AstraZeneca aşısı İngiltere'deki mutasyona karşı etkili

Oxford Aşı Grubu Direktörü, AstraZeneca aşısının ilk olarak İngiltere'de tespit edilen mutasyonuna karşı da etkili olduğunu söyledi.

05 Şubat 2021 Cuma 21:11
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Oxford: AstraZeneca aşısı İngiltere'deki mutasyona karşı etkili

Oxford Aşı Grubu Direktörü Profesör Andrew Pollard, yeni verilerin aşının yalnızca orijinal virüse karşı değil, aynı zamanda yeni mutasyon B.1.1.7'ye karşı da koruma sağladığının altını çizdi.

Oxford aşı denemelerinde görev alan Profesör Sarah Gilbert ise koronavirüslerin, influenza virüslerine oranla mutasyona daha az eğilimli olduğunu ancak bir pandemi sırasında dolaşımdaki virüsler arasında bir mutasyonun hakim olmasının beklenebileceğini açıkladı.

Pfizer-BioNTech ve Moderna da duyurmuştu

Gilbert, gerekli görülmesi durumunda influenzada olduğu gibi aşıların mutasyonlara göre yeniden düzenlenebileceğine de dikkati çekti.

Daha önce de Pfizer-BioNTech ve Moderna, geliştirdikleri COVID-19 aşılarının mutasyona karşı etkili olduğunu duyurmuştu.

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