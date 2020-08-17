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Oyun bağımlısı çocuk açlıktan hayatını kaybetti

Hindistan'da oyun bağımlısı 16 yaşındaki bir çocuk günlerce yemek yemeden su içmeden oyun oynayınca hayatını kaybetti.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:17
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Oyun bağımlısı çocuk açlıktan hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "bilgisayar oyunu bağımlılığını" akıl hastalığı olarak sınıflandırmaya hazırlanırken, Hindistan'dan bu adımın ne kadar yerinde bir karar olduğunu kanıtlar cinsten bir haber geldi. 
  
Gizmochina'da yer alan habere göre, oyun bağımlısı olan 16 yaşındaki Hindistanlı bir çocuk, oyun oynarken yemek yemeyi ve su içmeyi ihmal ettiği için hayatını kaybetti. 
  
Hastalık belirtileri gösteren ve durumu fenalaşan oyun bağımlısı çocuk hemen hastaneye kaldırıldı.  
  
Aynı habere göre, hastaneye alındığında doktorlar ilk olarak gencin corona virüse yakalanmış olma ihtimali üzerinde durdu ve Covid-19 testi yaptı.  
  
Corona virüs kapmış olabileceği düşüncesi ile yapılan test sonucu negatif çıktı. Dehidrasyon belirtileri gösteren adı açıklanmayan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
  
Doktorlar 16 yaşındaki çocuğun ölüm nedeni olarak susuzluk ve açıklığı işaret ediyor. 

Anahtar Kelimeler:
Oyun Bağımlısı
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