Özyiğit: Hükümet yetkililerinin söylemleriyle icraatları birbirini tutmuyor

Özyiğit yazılı açıklamasında, 2020 bütçesinde sözleşmeli personel bütçesinin geçen yıla göre ciddi oranda artırıldığını, özellikle Başbakanlık ile Maliye Bakanlığı’ndaki artışın dikkat çekici olduğunu belirtti.

Cemal Özyiğit, “Bu oranlar öngörülen hayat pahalılığı oranının çok üzerindedir. Dolayısı ile ya mevcut personel maaşlarına hayat pahalılığı üzerine astronomik artış yapılacak; ki bu çok mümkün görülmemektedir, ya da yeni istihdamlar yapılacak anlamına gelmektedir. Hükümetin tasarruf tedbiri bu mudur?” diye sordu.

Öte yandan özellikle son dönemlerde kamuya sınavsız, münhalsiz alımların arttığına, başta BRT olmak üzere birçok yere istihdamların yapıldığını savunan Özyiğit, “Bu istihdamlar hangi kriterlere göre yapılmaktadır” dedi.

Söz konusu istihdamların Meclis’te bütçe tartışmaları sırasında da gündeme geldiğini ve yapılan eleştiriler üzerine Maliye Bakanı’nın BRT’ye yapılan istihdamlardan haberi olmadığını belirttiğine dikkat çeken Özyiğit, “İstihdamların sınavsız münhalsiz, eşitlik ve adalet ilkesinden tamamen yoksun bir şekilde yapılması bir yana, personel giderlerinden sorumlu Maliye Bakanı’nın bu istihdamlardan haberinin olmaması çok daha vahim bir olaydır” diye konuştu.

Özyiğit, son dönemlerde yapılan sınavda yaşanan tartışmalarla gündeme gelen Kalkınma Bankasına geçtiğimiz günlerde yine sınavsız, münhalsiz sözleşmeli personel istihdamı yapıldığı bilgisinin kendilerine geldiğini de kaydetti.

Özyiğit, muhalefette olduğu dönemde genel anlamda kamuya sınavsız, münhalsiz istihdamlara karşı çıkan HP’li yetkililerin şimdilerde bu istihdamlara ses çıkarmamasını kamuoyunun takdirine bıraktığını da kaydetti.