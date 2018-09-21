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Pablo Escobar Müzesi Kapatıldı

Kolombiya’da, 1993 yılında öldürülen uyuşturucu baronu Pablo Emilio Escobar Gaviria adına açılan "müze ev", yönetmeliklere uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.

21 Eylül 2018 Cuma 08:45
Pablo Escobar Müzesi Kapatıldı

Suç dolu hayatı birçok film ve diziye konu olan uyuşturucu kaçakçısı ve yasadışı örgüt elebaşı Escobar adına, Medellin kentinde "Ayıcık" lakaplı kardeşi Roberto Escobar tarafından açılan “müze”, belediye ve Kolombiya Turizm Bakanlığı yetkililerince mühürlendi.

El Tiempo gazetesindeki habere göre, Antioquia yönetim bölgesinin başkenti Medellin’in Güvenlik Sekreteri Andres Tobon, "Medellin’e en fazla zarar veren bir haydutun hayatını teşvik etmesinin" yanı sıra söz konusu mekânın ilgili yönetmeliklere de uymadığını açıkladı.

"NARKO-TUR DURAKLARINDAN BİRİ OLARAK BİLİNİYORDU"

Ev, Kolombiya’yı ziyaret eden yabancı turistlerin, bilhassa Antioquia bölgesinde Escobar’a ait ya da ilişkili mekanların gezdirildiği "Narko-tur" duraklarından biri olarak biliniyordu.

Gazetedeki haberde, yasal süreç sonunda sahibine büyük bir para cezası kesilmesi beklenen mekânda, inceleme esnasında bile 7 yabancı turistin bulunduğu kaydedildi.

Evde, "El Patron" lakaplı Escobar’ın bazı şahsi eşyalarının yanı sıra birçok fotoğrafı sergileniyordu.

Öte yandan, sözde müzenin, internette yoğun olarak kullanılan seyahat tavsiye ve değerlendirme ortamı TripAdvisor’da dahi yüksek bir puanlamaya ve onlarca yoruma sahip olması dikkati çekti.

Rionegro kentinde 1949 yılında dünyaya gelen Escobar, suç dolu hayatına hırsızlıkla başlayıp dünyadaki en büyük uyuşturucu baronlarından biri haline gelmişti. Rüşvet, cinayet ve tehditlerle Kolombiya’da her ortamda büyük güç kazanan Escobar, siyasete atılarak meclise de girmişti. 

Pablo Emilio Escobar Gaviria, 1993'te ABD'nin Uyuşturucu ile Mücadele Teşkilatının (DEA) bu ülkedeki elemanlarının da katıldığı operasyonla Medellin kentinde öldürülmüştü.

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KolombiyaPablo Emilio Escobar GaviriaMüze EvHaber
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