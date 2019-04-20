Pakistan'da otobüs devrildi: 8 ölü, 44 yaralı

Pakistan'ın güneyinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan haberde, Sind eyaletinin Badin bölgesinde aşırı hız nedeniyle bir otobüsün devrildiği, kazada en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır olmak üzere 44 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberde, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Belücistan eyaletinin Mastung bölgesinde bu hafta başında kamyonetle kamyonun çarpışması sonucu 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Pakistan İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkede her yıl yaklaşık 9 bin trafik kazası meydana geliyor.