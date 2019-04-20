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Pakistan'da otobüs devrildi: 8 ölü, 44 yaralı

20 Nisan 2019 Cumartesi 11:09
Pakistan'da otobüs devrildi: 8 ölü, 44 yaralı
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 Pakistan'ın güneyinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan haberde, Sind eyaletinin Badin bölgesinde aşırı hız nedeniyle bir otobüsün devrildiği, kazada en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır olmak üzere 44 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Haberde, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Belücistan eyaletinin Mastung bölgesinde bu hafta başında kamyonetle kamyonun çarpışması sonucu 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Pakistan İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkede her yıl yaklaşık 9 bin trafik kazası meydana geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
PakistanOtobüsKazaHaber
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