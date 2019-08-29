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Pakistan'dan balistik füze denemesi

Pakistan ordusu, gece saatlerinde "başarılı" bir balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:02
Pakistan'dan balistik füze denemesi

Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Asif Ghafoor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gece eğitiminde "Ghaznavi" isimli karadan karaya balistik füzenin başarıyla denendiğini belirtti.

Ghafoor, füzenin, 290 kilometreye kadar "çeşitli savaş başlıklarını taşıma kapasitesine sahip" olduğunu kaydetti.

Füze denemesine ait görüntüler sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Son deneme, ülkenin bu yıl gerçekleştirdiği üçüncü füze denemesi oldu. 

Ocak ayında taktik balistik füze denemesi yapan Pakistan, mayıs ayında da konvansiyonel ve nükleer başlık taşıyabilen 500 kilometre menzilli füze denemesinin başarıyla sonuçlandığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
PakistanFüze Denemesi
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