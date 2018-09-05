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Pakistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Arif Alvi Oldu

69 YAŞINDAKİ ARİF ALVİ ÜLKENİN 13. CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:06
Pakistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Arif Alvi Oldu

Pakistan'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçlarını açıklayan Pakistan Seçim Komisyonu (ECP), Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) adayı Arif Alvi'nin, geçerli 660 oyun 352'sini alarak ülkenin 13. cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Ülkedeki federal parlamentonun iki kanadı ile dört eyalet meclisinde dün yapılan seçimin resmî sonuçları ECP tarafından açıklandı.

Üç adayın yarıştığı seçimde geçerli 660 oy kullanıldığı belirtilen ECP açıklamasında, Alvi'nin 352 oy aldığı belirtildi. 

Alvi'nin rakiplerinden muhalefetin ortak adayı MevlânaFazlurrahman 184, Pakistan Halk Partisinin adayı Aitzaz Ahsan ise 124 oy aldı.

Bu sonuçlara göre 69 yaşındaki Alvi, Pakistan'ın 13. cumhurbaşkanı oldu.

Alvi, 9 Eylül'de görev süresi sona erecek Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'in ardından görevine başlayacak.

"TÜM PAKİSTAN'IN CUMHURBAŞKANIYIM"

Alvi, gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, "Bu makama geldiğim için Allah'a şükrediyorum, liderimiz İmran Han'a teşekkür ediyorum." diyerek cumhurbaşkanlığının ihtiyaç sahipleri ve dar gelirlilere fırsat olmasını ümit ettiğini söyledi.

Tüm partilere eşit uzaklıkta olacağı sözünü veren Alvi, "PTI'nın adayı olarak sadece onların cumhurbaşkanı değil tüm Pakistan'ın ve tüm partilerin cumhurbaşkanıyım. Bütün partilere eşit yakınlıkta olacağım." diye konuştu. 

Alvi'nin Pakistan Cumhurbaşkanı olarak normal şartlardaki görevi 5 yıl sürecek.
 

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Pakistan
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