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Pandemide sigara bağımlılığı rekor kırdı

Tıp Dergisi Lancet'te yayımlanan yeni bir araştırma dünyada sigara içerenlerin sayısının rekor seviyeye yükseldiğini ortaya koydu. Dünyada 1 milyar 100 milyon sigara bağımlısı bulunuyor. En çok sigara içilen ilk 10 ülke arasında Türkiye de var.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 11:13
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Pandemide sigara bağımlılığı rekor kırdı

Sigara bağımlılığı üzerine yeni bir araştırma yapıldı. Lancet Tıp Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre 2019'da yaklaşık 8 milyon kişi sigaradan öldü. Araştırma, sigara bağımlılığıyla mücadelenin istenen sonucu vermediğini gösteriyor.

Dünyada sigara içenler tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştı. Bugün 1 milyar 100 milyon kişi sigara tüketiyor. Araştırmanın en dikkat çekici noktası ise dünyada sigara içenlerin üçte ikisinin 10 ülkede yaşıyor olması.

ARALARINDA TÜRKİYE'DE VAR

Bu ülkeler arasında 341 milyon sigara bağımlısıyla Çin başı çekiyor.
Çin'i, Hindistan, Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya izliyor.
Bangladeş, Japonya, Türkiye, Vietnam ve Filipinler de 10 ülke arasında.

ARAŞTIRMA 204 ÜLKEDE YAPILDI

Bu ülkelerin yarısının, 15-24 yaş arasında sigara kullanımını önlemede başarısız olduğu ortaya çıktı. Ortalama sigaraya başlama yaşı ise 19 olarak belirlendi.

Araştırmayı yürüten uzmanlar, 25 yaşından önce sigaraya başlayanların yüzde 89'unun bağımlı hale geldiğine dikkat çekti. Sigaraya başlayanların sayısı her yıl kayda değer bir şekilde düşürülmedikçe tütün bağımlığı salgınının önlenemeyeceğine vurgu yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
PandemiSigara Bağımlılığı
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