Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
7 gün daha tutuklu kalacaklar
7 gün daha tutuklu kalacaklar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
"Gelmezsen evi yıkacağım"
"Gelmezsen evi yıkacağım"
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplandı
Kapat

Papa Francis Bağdat'ta

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaştı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından karşılanan Papa, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana ilk dış ziyaretini gerçekleştiriyor

05 Mart 2021 Cuma 14:17
487 Okunma
Papa Francis Bağdat'ta

Irak resmi haber ajansına göre, Papa’yı taşıyan uçak, Uluslararası Bağdat Havalimanı’na indi.

Papa Francis'i havalimanında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi resmi törenle karşıladı.

Papa, Kazımi ile havalimanında özel yetkilileri karşılama salonda bir araya gelecek.

Kazımi ile görüşmesi sonrası Papa, Bağdat’taki Yeşil Bölge’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçecek.

Papa, burada Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmi törenle karşılanacak. Papa ve Salih daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirecek.

Papa, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diplomatlarla da bir araya gelecek.

TARİHTE İLK KEZ BİR PAPA, IRAK’I ZİYARET EDİYOR

Papa Francis, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti.

Yaklaşık 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Francis, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa oldu.

Papa Francis'in Irak ziyaretini 8 Mart'ta tamamlaması planlanıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'23 MİLYON KAMYON DOLUSU GIDA İSRAF EDİLİYOR'
'23 MİLYON KAMYON DOLUSU GIDA İSRAF EDİLİYOR'
ABD'de gri kurt katliamı
ABD'de gri kurt katliamı
Japonya'da 10 yıl önceki depremde kaybolan kişinin ceset kalıntıları kıyıya vurdu
Japonya'da 10 yıl önceki depremde kaybolan kişinin ceset kalıntıları kıyıya vurdu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim