İtalya'da corona virüs vaka ve ölümleri yeniden yükselişe geçti. Bir günde 969 kişinin öldüğü ülkede toplam can kaybı 9 bin 134'e ulaştı. Papa Francis ise salgının sona ermesi için dua etti. Ancak Papa o anlarda meydanda yalnızdı...
Papa yağmur altında corona virüs duası etti
İtalya'da corona virüs vaka ve ölümleri yeniden yükselişe geçti. Bir günde 969 kişinin öldüğü ülkede toplam can kaybı 9 bin 134'e ulaştı. Papa Francis ise salgının sona ermesi için dua etti. Ancak Papa o anlarda meydanda yalnızdı...
28 Mart 2020 Cumartesi 12:58
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Götünün dellası bunların
İsterse amuda kalkarak dua etsin
Bunlar bizden beter. Biz yağmur duasıyla idare ederik.