Papa yağmur altında corona virüs duası etti

İtalya'da corona virüs vaka ve ölümleri yeniden yükselişe geçti. Bir günde 969 kişinin öldüğü ülkede toplam can kaybı 9 bin 134'e ulaştı. Papa Francis ise salgının sona ermesi için dua etti. Ancak Papa o anlarda meydanda yalnızdı...