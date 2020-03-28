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Papa yağmur altında corona virüs duası etti

İtalya'da corona virüs vaka ve ölümleri yeniden yükselişe geçti. Bir günde 969 kişinin öldüğü ülkede toplam can kaybı 9 bin 134'e ulaştı. Papa Francis ise salgının sona ermesi için dua etti. Ancak Papa o anlarda meydanda yalnızdı...

28 Mart 2020 Cumartesi 12:58
1177 Okunma
Papa yağmur altında corona virüs duası etti

İtalya'da corona virüs vaka ve ölümleri yeniden yükselişe geçti. Bir günde 969 kişinin öldüğü ülkede toplam can kaybı 9 bin 134'e ulaştı. Papa Francis ise salgının sona ermesi için dua etti. Ancak Papa o anlarda meydanda yalnızdı...

Anahtar Kelimeler:
PapaKoronavirüsCoronavirüsItalya
Yorumlar
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Dickmen 2020-03-28 13:08:02

Götünün dellası bunların

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Daş 2020-03-28 15:53:44

İsterse amuda kalkarak dua etsin

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Gibri 2020-03-28 16:54:35

Bunlar bizden beter. Biz yağmur duasıyla idare ederik.

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