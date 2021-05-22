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Para için hastaları öldürüyordu: Ölüm ambulansı görevlisine müebbet

İtalya'nın Sicilya adasında bir ilk yardım görevlisi, cenaze işlerinden para kazanmak için hastaları ambulansta öldürmekten suçlu bulundu. Mafyayla iş birliği içinde hareket ettiği belirlenen ambulans görevlisi Davide Garofalo ömür boyu hapse mahkum edildi.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 20:56
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Para için hastaları öldürüyordu: Ölüm ambulansı görevlisine müebbet

Catania kentine bağlı Biancavilla kasabasında 46 yaşındaki sedye taşıyıcı Davide Garofalo, 2014-2016 yılları arasında yaşlı bir kadın ve adam ile 55 yaşındaki bir hastayı ambulansta öldürmekten suçlu bulundu. Ağır hasta olan 3 kişinin de damarlarına hava enjekte edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Garofalo, cenazelerde ölülerin giydirilip süslenmesi geleneği karşılığında alınan 200-300 euro için hastaları öldürmekle ve bu parayı mafya klanlarıyla paylaşmakla suçlanıyordu. Savcılık, nitelikli cinayet ve mafya usulü gasp suçlamalarıyla Garofalo hakkında 30 yıl hapis isterken Catania Mahkemesi ömür boyu hapis kararı aldı.

“Ölüm ambulansı” olarak anılan skandal, Le Iene isimli televizyon programı tarafından 2017’de ortaya çıkarılmıştı. Garofalo ile birlikte bir başka ilk yardım görevlisinin daha cenaze işlerinden para almak ve bu parayı mafya klanlarıyla paylaşmak için cinayet işlediği iddia ediliyordu.

HAVA ENJEKTE EDİYORDU

BBC Türkçe’nin haberine göre Garofalo bu suçlamalarla yargılandığı davada hafta içinde mahkum edilirken aynı nedenle suçlanan diğer ilk yardım görevlisi Agatino Scalisi hakkındaki dava ise devam ediyor.

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