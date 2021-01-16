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Paris beyaza büründü

Fransa’nın başkenti Paris ve çevresine mevsimin ilk karı yağdı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 16:07
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Paris beyaza büründü

Başkent ve çevresinde etkili olan kar yağışı, sokaklarda güzel manzaralar oluşturdu.

Beyaza bürünen kentte, bazı Parisliler fotoğraf çektirmek için Eyfel Kulesi gibi turistik yerlere giderken, çocuklar karın zevkini kar topu oynayarak çıkardı.

Hafta sonu boyunca kar yağışının devam etmesi beklenirken, Fransa Meteoroloji İdaresi başkent ve tüm Ile-de-France'ın da içinde bulunduğu 32 bölgede kar ve buzlanma nedeniyle turuncu alarm seviyesi ilan etti.

Kent merkezlerinde kar seviyesinin en fazla 5 santimetreye, ücra yerlerde 10 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda hafta içi şiddetli kar yağışı etkili olmuştu.

Son Güncelleme: 16.01.2021 17:08
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