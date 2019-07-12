Parlamenterlerden çalışanlara cinsel taciz

Hukukçu Gemma White tarafından gerçekleştirilen bağımsız soruşturma sonucunda Parlamento çalışanlarının siyasetçiler tarafından suistimal edildiği tespit edildi.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; Gemma White, onlarca Parlamento çalışanıyla mülakat gerçekleştirdi.

White, çoğu Parlamento üyesinin çalışanlarına saygıyla yaklaştığını belirtse de, zorbalık ve tacizin de oldukça yaygın olduğuna ve toplu bir yanıt verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

White, Parlamento çalışanlarının elle tacize uğramasına yönelik kanıtlara ulaştığını açıkladı.

220 KİŞİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Raporda bir kadın personelin mesaisine ilişkin kullandığı “hayatımın en stresli ve düşmanca dönemi” ifadesi dikkat çekti. Adı belirtilmeyen çalışan, “Tüm benlik duygum altüst oldu ve o ofiste yaptığım tüm işlere rağmen en sonunda kendimi aciz ve beceriksiz hissettim” dedi.

Bir başka Parlamento çalışanı ise, “Temsilciler Meclisi’nde siyasi bir iş edinmek kimi tanıdığınıza ve kiminle ilişkili olduğunuza bağlı olduğu sürece, cinsel taciz hevesli gençler için kaçınılmaz olarak katlanılan bir durum olacaktır” şeklinde konuştu.

220 kişinin tanıklıklarının dilendiği soruşturmada, en yaygın şikâyet ise milletvekillerinin halk arasında ve düzenli olarak çalışanları küçümsemesi, hor görmesi ve aşağılaması oldu.